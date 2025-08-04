إعلان

العاملون بأوقاف الشرقية يشاركون بفاعلية في انتخابات مجلس الشيوخ (صور)

04:16 م الإثنين 04 أغسطس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    أوقاف الشرقية يشاركون بفاعلية في انتخابات مجلس الشيوخ (2)
  • عرض 5 صورة
    أوقاف الشرقية يشاركون بفاعلية في انتخابات مجلس الشيوخ (5)
  • عرض 5 صورة
    أوقاف الشرقية يشاركون بفاعلية في انتخابات مجلس الشيوخ (4)
  • عرض 5 صورة
    أوقاف الشرقية يشاركون بفاعلية في انتخابات مجلس الشيوخ (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الشرقية - ياسمين عزت:

في مشهد يعكس الوعي السياسي، توافد العشرات من العاملين بمديرية أوقاف الشرقية، بقيادة وكيل الوزارة الدكتور محمد إبراهيم حامد، على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وأشاد وكيل الوزارة الدكتور محمد إبراهيم حامد بحرص موظفي المديرية على المشاركة في العرس الديمقراطي، مؤكداً أن حضورهم يعكس حالة إيجابية ووعياً سياسياً متجذراً، يعبر عن حبهم للوطن وحرصهم على مصالحه.

يُذكر أن إجمالي عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في المحافظة بلغ 4 ملايين و867 ألفًا و259 ناخبًا، موزعين على 829 مقرًا انتخابيًا تضم 844 لجنة فرعية في 25 مركزًا وقسم شرطة.

وشهدت محافظة الشرقية صباح اليوم إقبالًا ملحوظًا من المواطنين على مقار اللجان الانتخابية، في أول أيام التصويت، وسط أجواء منظمة وإجراءات أمنية مشددة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشرقية مديرية أوقاف الشرقية محمد إبراهيم حامد انتخابات مجلس الشيوخ 2025
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

السيسي يصدق رسميًا على تعديلات الإيجار القديم - نص كامل
السيسي يصدق على تعديلات قانون الإيجار رقم 4 لسنة 1996
"التعليم العالي" تعلن الحدود الدنيا للمرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2025
اعرف لجنتك في انتخابات الشيوخ 2025 (خطوة بخطوة)