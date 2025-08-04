العاملون بأوقاف الشرقية يشاركون بفاعلية في انتخابات مجلس الشيوخ (صور)

الشرقية - ياسمين عزت:

في مشهد يعكس الوعي السياسي، توافد العشرات من العاملين بمديرية أوقاف الشرقية، بقيادة وكيل الوزارة الدكتور محمد إبراهيم حامد، على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وأشاد وكيل الوزارة الدكتور محمد إبراهيم حامد بحرص موظفي المديرية على المشاركة في العرس الديمقراطي، مؤكداً أن حضورهم يعكس حالة إيجابية ووعياً سياسياً متجذراً، يعبر عن حبهم للوطن وحرصهم على مصالحه.

يُذكر أن إجمالي عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في المحافظة بلغ 4 ملايين و867 ألفًا و259 ناخبًا، موزعين على 829 مقرًا انتخابيًا تضم 844 لجنة فرعية في 25 مركزًا وقسم شرطة.

وشهدت محافظة الشرقية صباح اليوم إقبالًا ملحوظًا من المواطنين على مقار اللجان الانتخابية، في أول أيام التصويت، وسط أجواء منظمة وإجراءات أمنية مشددة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.