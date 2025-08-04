القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، جولة تفقدية لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ لعام 2025 في يومها الأول، وشملت الجولة عددًا من اللجان في مدن بنها، وكفر شكر، وطوخ، وقليوب.

واستهل المحافظ جولته بمدينة بنها، حيث تفقد لجنة مدرسة ابن خلدون الابتدائية ولجان مدرسة أبو عبيدة بن الجراح للتعليم الأساسي الإعدادية المشتركة بقرية نقباس. وفي مركز كفر شكر، تابع سير العمل في لجان مدرسة الحرية ومدرسة الشهيد مصطفى شوقي فهيم الابتدائية بقرية المنشأة الكبرى.

وشملت الجولة تفقد لجنة مدرسة محمد عبد الحميد حسن للغات بمدينة طوخ، ولجان مدرستي سعد الدين الشاذلي وطنان الثانوية بنين في مدينة قليوب.

وحرص المهندس أيمن عطية على الاطمئنان على انتظام الأجواء الانتخابية وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين، خاصة كبار السن وذوي القدرات الخاصة والسيدات، للإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة. وناشد المحافظ المواطنين بضرورة المشاركة الفعالة في هذا الاستحقاق الدستوري، مؤكدًا أن جميع المقار الانتخابية مجهزة لاستقبال الناخبين وتوفير كافة التسهيلات اللازمة.

وأفادت غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة عن رصدها إقبالًا كثيفًا من المواطنين على اللجان الانتخابية في مختلف أنحاء القليوبية منذ الساعات الأولى لفتح أبواب الاقتراع، بمشاركة واسعة من كافة فئات المجتمع.

وأشاد محافظ القليوبية بالمشاركة الفعالة التي شهدتها الساعات الأولى من الانتخابات، مؤكدًا أن العملية الانتخابية تسير بشكل منظم ومتحضر دون أية معوقات، مشيرًا إلى أن هذا الإقبال دليل على وعي الشعب المصري وعزمه على استكمال مسيرة التنمية وبناء مصر الحديثة.