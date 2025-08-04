الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

شهدت لجان الاقتراع في محافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين؛ حضورًا لافتًا من كبار السن الذين حرصوا على المشاركة في العملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم، خلال اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

ووفرت اللجان الانتخابية عددًا من الكراسي المتحركة لتيسير وصول كبار السن وذوي الهمم إلى صناديق الاقتراع، وسط تنظيم محكم وإجراءات تضمن سلامة الناخبين وكرامتهم.

ويأتي ذلك في سياق الاستعدادات المكثفة التي أعلن عنها الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، لمتابعة التجهيزات للعملية الانتخابية، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية والمرافق، لضمان تنظيم انتخابات حضارية وآمنة على مدار يومي 4 و5 أغسطس.

وشدد المحافظ على توفير كافة وسائل الراحة داخل اللجان، بما في ذلك مقاعد ومظلات، أماكن انتظار، وسائل تهوية مناسبة، بالإضافة إلى عدد من الكراسي المتحركة خصيصًا لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، تنفيذًا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما تم رفع درجة الاستعداد في المستشفيات ومراكز التأمين الصحي، وتوزيع 75 سيارة إسعاف على 58 نقطة تمركز، مع التنسيق الكامل بين المسعفين ورؤساء اللجان للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة.

وتم التأكيد على جاهزية المراكز الانتخابية من حيث الإنارة، النظافة، وسائل الإطفاء، ومصادر الكهرباء الاحتياطية، إلى جانب انعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية والتعامل مع أي مستجدات.

وبلغ إجمالي عدد الناخبين في المحافظة 4 ملايين و444 ألف ناخب، موزعين على لجنة عامة واحدة، و320 لجنة فرعية، و286 مركزًا ومقرًا انتخابيًا، تغطي 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب.