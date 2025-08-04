محافظ الأقصر يتفقد غرفة عمليات متابعة انتخابات مجلس الشيوخ

الأقصر - محمد محروس:

تفقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، غرفة العمليات المخصصة لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ التي انطلقت اليوم الإثنين وتستمر حتى غدٍ الثلاثاء، والمنعقدة بالشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، وذلك بحضور الدكتور أبو زيد، نائب محافظ الأقصر.

وتابع المحافظ مواعيد فتح كافة اللجان الانتخابية، موجهاً بسرعة إزالة أي معوقات قد تعرقل سير العملية الانتخابية، مع التأكيد على الالتزام بالحياد التام وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المرشحين.

ويتواجد بغرفة العمليات على مدار الساعة أحمد وزيري، السكرتير العام لمحافظة الأقصر، ومحسن الشامي، مدير الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، وعدد من ممثلي الجهات المعنية لمتابعة سير العملية الانتخابية أولاً بأول.