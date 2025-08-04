محافظ الدقهلية يتابع سير انتخابات الشيوخ من داخل مركز الطوارئ (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، فتح لجان انتخابات مجلس الشيوخ والاطمئنان على بدء تصويت الناخبين في جميع اللجان الفرعية والمراكز والمقار الانتخابية على مستوى المحافظة، من خلال مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، في أول أيام الانتخابات التي تستمر لمدة يومين.

كما راقب المحافظ انتظام سير العمل في اللجان الانتخابية من غرفة العمليات الرئيسية، مؤكداً توفير كافة سبل الراحة والظروف الملائمة للناخبين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

وأجرى المحافظ اتصالات مستمرة مع مسؤولي غرف العمليات الفرعية بمديريات الخدمات، المراكز، المدن، والأحياء للاطمئنان على جاهزيتهم، مشدداً على توفير جميع الوسائل الممكنة لتسهيل عملية التصويت.

وأكد محافظ الدقهلية على توفير سيارات الإسعاف في نقاط قريبة من اللجان لتقديم الخدمة السريعة في حالات الطوارئ، كما تابع شركة المياه على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي أعطال، وشدد على شركة الكهرباء لتوفير دعم كامل للجان الانتخابات، بما يشمل مصادر كهرباء بديلة حال انقطاع التيار.

وجّه المحافظ جميع مسؤولي غرف العمليات الفرعية بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي أحداث لاتخاذ الإجراءات المناسبة بسرعة من قبل الأجهزة المعنية، مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون المستمر لضمان خروج الانتخابات بشكل يليق بمكانة محافظة الدقهلية وأهلها.

وشدد على متابعة رؤساء المراكز والمدن والأحياء لاحتياجات المواطنين في المراكز التكنولوجية، والعمل على عدم تعطيل مصالحهم، مع متابعة سير اللجان الانتخابية وتذليل كافة العقبات أمام الناخبين.

وأكد محافظ الدقهلية تقديره للسادة المستشارين المشرفين على العملية الانتخابية وجميع القائمين عليها.

وشارك في متابعة سير الانتخابات بغرفة عمليات المحافظة كل من اللواء عماد عبد الله، السكرتير العام، المستشار العسكري للمحافظة، القيادات الأمنية، ومديري المديريات المعنية، إلى جانب أعضاء غرفة العمليات من مديري عموم الإدارات ورؤساء قطاعات الخدمات بديوان المحافظة.