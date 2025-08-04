الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

ترأس الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم الإثنين، أعمال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة سير عملية انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في يومها الأول، على أن تستمر المتابعة على مدار يومي 4 و5 أغسطس وحتى انتهاء التصويت.

وشارك في الاجتماع القيادات التنفيذية بالمحافظة، ورؤساء شركات المرافق، ومديرو المديريات الخدمية، وممثلو الجهات المعنية، لمتابعة انتظام التصويت داخل اللجان والمقار الانتخابية.

وأكد المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية في حالة انعقاد دائم على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالأحياء والجهات التنفيذية، لمتابعة العملية الانتخابية لحظة بلحظة والتدخل الفوري لحل أي مشكلات، مشيرًا إلى التعاون الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والخدمية لتوفير بيئة آمنة وميسّرة للناخبين.

وأوضح أن عملية التصويت انطلقت في التاسعة صباحًا داخل جميع لجان المحافظة، التي تضم 4 ملايين و444 ألف ناخب موزعين على 286 مركزًا انتخابيًا تشمل 320 لجنة فرعية، وتشرف عليها لجنة عامة واحدة، في نطاق 9 أحياء إضافة إلى مركز ومدينة برج العرب.

واختتم المحافظ بالتأكيد على أن الأجهزة التنفيذية تعمل على ضمان سير الانتخابات في إطار من النظام والانضباط، داعيًا جميع الناخبين إلى المشاركة الإيجابية والتوجه إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، بما يعكس الوعي والمسؤولية الوطنية.

وأعلنت المحافظة تخصيص الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، إضافة إلى الأرقام (4234131 – 4234132 – 4234133 – 4234134 – 4234135 – 4234136 – 4234137) لتلقي الاستفسارات والشكاوى العاجلة من المواطنين على مدار الساعة.