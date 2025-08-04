إقبال لافت من المواطنين مع انطلاق انتخابات الشيوخ بكفر الشيخ (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت لجان الاقتراع بمحافظة كفر الشيخ، صباح اليوم الإثنين، توافدًا كبيرًا من المواطنين مع بدء التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، وسط أجواء تنظيمية مميزة وإجراءات أمنية مشددة.

وتجمع الناخبون أمام عدد من اللجان في مختلف مراكز ومدن المحافظة، في انتظار فتح أبواب التصويت للإدلاء بأصواتهم، وسط انتشار الأعلام المصرية واللافتات التي تحمل شعار محافظة كفر الشيخ.

وأكدت غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة أن عدد من يحق لهم التصويت بلغ 2 مليون و407 آلاف و571 ناخبًا وناخبة، موزعين على 439 مركزًا انتخابيًا يضم 442 لجنة فرعية.

وشهدت اللجان تنظيمًا واضحًا في دخول وخروج الناخبين، وسط تعاون بين الجهات الأمنية والتنفيذية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.