بني سويف - حمدي سليمان:

فتحت اللجان الانتخابية بمحافظة بني سويف أبوابها أمام الناخبين، في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الإثنين، مع انطلاق اليوم الأول من التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، والتي تستمر على مدار يومي 4 و5 أغسطس، وسط أجواء من الهدوء والإجراءات الأمنية المشددة.

وتشهد المحافظة منافسة قوية بين 10 مرشحين على 3 مقاعد فردية، من بينهم 7 مرشحين يمثلون عددًا من الأحزاب، و3 مرشحين مستقلين، بالإضافة إلى مرشحي القائمة الوطنية، والتي تضم مرشحًا عن حزب "مستقبل وطن"، وآخر عن حزب "الشعب الجمهوري"، إلى جانب مرشح عن حزب "حماة الوطن".

وأعلنت المحافظة عن تجهيز 368 مقرًا انتخابيًا يضم 371 لجنة فرعية على مستوى المراكز والمدن، لاستقبال نحو 2 مليون و80 ألف و140 ناخبًا وناخبة.

وجرى توفير جميع التجهيزات الأساسية داخل المقار، بما في ذلك خدمات الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، إلى جانب تيسيرات مخصصة لكبار السن وذوي الهمم، من كراسي متحركة وأماكن انتظار مهيأة بشكل مناسب.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على ضمان سير العملية الانتخابية بشكل منظم وآمن، وبما يعكس التزام الدولة بتعزيز المشاركة السياسية وتهيئة بيئة مناسبة للناخبين للإدلاء بأصواتهم.