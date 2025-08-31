رياضة دمياط تُكرم أسطورة التنس البارالمبي إبراهيم حمدتو

كتب - مختار صالح:

استقبل الدكتور محمد فوزي، مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط، اليوم الأحد، البطل المصري العالمي الكابتن إبراهيم حمدتو، ابن المحافظة، تكريمًا لمسيرته الرياضية الملهمة وإنجازاته التاريخية في رياضة تنس الطاولة البارالمبية.

وأكد "فوزي" أن الكابتن حمدتو يُعد أحد أبرز رموز الرياضة البارالمبية في مصر والعالم، حيث تحدى الإعاقة وحقق إنجازات غير مسبوقة، منها الفوز بكأس أفضل لاعب في بطولة مصر البارالمبية المفتوحة لعام 2023، والميدالية البرونزية في بطولة الأردن الدولية، إلى جانب سجل حافل بالميداليات الذهبية والفضية في بطولات إفريقيا والدورات الدولية منذ عام 1991 وحتى عام 2020.

وحصل حمدتو على جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتفوق الرياضي، كما تأهل لتمثيل مصر في دورة الألعاب البارالمبية بريو دي جانيرو 2016 كبطل لقارة إفريقيا، ليصبح رمزًا للإرادة والتحدي والإلهام لجميع الرياضيين.

وخلال اللقاء، أعلن الدكتور محمد فوزي عن انطلاق دورة الألعاب الرياضية لذوي القدرات والهمم دمياط 2025، مؤكدًا أن الدورة الجديدة ستكون امتدادًا لمسيرة أبطال مثل إبراهيم حمدتو، وستشهد فعاليات متنوعة تهدف إلى اكتشاف المواهب وتعزيز ثقافة التحدي والنجاح لدى ذوي الهمم.