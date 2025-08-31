ضحيتان و6 مصابين.. تفاصيل انفجار خط غاز "أبو سلطان" بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 6 آخرون، اليوم الأحد، في انفجار وقع بخط غاز بمنطقة أبو سلطان التابعة لمركز فايد في الإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، والتحفظ على جثامين المتوفيين تحت تصرف النيابة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية إخطارًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية إلى الموقع، كما دفعت هيئة الإسعاف بـ 3 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصي.

تضمنت قائمة المصابين: عبد الله سعد إبراهيم، 30 عامًا، (كدمات وسحجات بالوجه) - السيد يحيى فتحي، 42 عامًا، (اشتباه كسر في الساق اليسرى) - محمد السيد محمد علي، 36 عامًا، (حروق من الدرجة الثانية) - وليد محمد أبو الوفا، 30 عامًا، (قطع في كف اليد اليمنى) - محمد صالح عسران، 42 عامًا، (كدمات في الوجه والذراعين) - محمد أمل محمد، 37 عامًا، (كدمات بالأذنين والظهر وحروق سطحية).

وكشفت مصادر أن الانفجار وقع نتيجة ضغط هيدروجين، مشيرةً إلى أن الخط كان خاليًا من الغاز الطبيعي وقت الحادث. وتواصل الجهات المعنية تحقيقاتها للوقوف على الأسباب الكاملة للمأساة.