بالصور- وفاة أب وإنقاذ ابنه بعد سقوط سيارتهما في ترعة بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقى شخص مصرعه، غرقًا، اليوم الأحد، وإصابة نجله إثر سقوط سيارة ملاكي كان يستقلانها على طريق قرية الخادمية التابعة لمركز كفر الشيخ.

رصدت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، وصول شخص خمسيني ونجله إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى كفر الشيخ العام مصابين بحالات غرق بادعاء سقوط سيارتهما في ترعة قرية الخادمية بمركز كفر الشيخ.

وأثناء اتخاذ اللازم طبيبًا مع الأب توفي متأثرًا بحالته نتيجة اسفكسيا الغرق بينما تجرى محاولات إنقاذ الابن من خلال إيداعه بقسم العناية المركزة بمستشفى كفر الشيخ العام.

وتبين من سجلات المستشفى أن الأب يدعى "رضا.ر.ع"، في منتصف العقد الخامس من العمر، ويقيم بقرية الكوم الطويل التابعة لمركز بيلا، ونجله يدعى "عبدالرحمن"، في العقد الثاني من العمر.

وكشفت التحقيقات الأولى لرجال الشرطة عن سقوط السيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية أرقام ل س ض 7342 في ترعة كائنة في نطاق قرية الخادمية التابعة لمركز كفر الشيخ بسبب اختلال عجلة القيادة من يد الأب قائد السيارة، ما أدى إلى وفاة الأب وإصابة الابن.

جرى إيداع جثة الأب بمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنها.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.