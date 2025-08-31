مديرية العمل بالإسماعيلية تطلق سلسلة ندوات للتعريف بقانون العمل الجديد

الإسماعيلية –أميرة يوسف :

أطلقت مديرية العمل بالإسماعيلية، برئاسة المستشار حسن رداد مدير عام المديرية، سلسلة من الندوات التوعوية للتعريف بأحكام قانون العمل الجديد رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، تحت شعار “قانون العمل الجديد.. شراكة عادلة لمستقبل أفضل”. وجاءت هذه الخطوة تنفيذًا لتكليفات وزير العمل محمد جبران، ووفقًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، في إطار حرص الدولة على استقرار سوق العمل وتحقيق التوازن بين حقوق العاملين والتزامات أصحاب الأعمال بما يعزز بيئة الإنتاج والاستثمار.

وشهدت الندوات مشاركة ممثلين عن إدارات ٦٠ شركة من المنطقة الحرة والمناطق الصناعية والاقتصادية، حيث افتتح المستشار حسن رداد فعاليات الندوة بكلمة ترحيب بالحضور، مؤكدًا أن هذه اللقاءات تمثل فرصة حقيقية لترسيخ الثقافة القانونية وتعزيز الاستقرار في سوق العمل.

وتناول مدير عام المديرية بالشرح أبرز ملامح القانون الجديد، ومنها تنظيم عقود العمل بما يحفظ الحقوق ويضمن استمرارية العلاقة التعاقدية، والحقوق المالية والتأمينية للعاملين، وآليات تسوية المنازعات العمالية وديًا قبل اللجوء إلى القضاء، فضلًا عن تعزيز برامج التدريب والتأهيل لرفع كفاءة العمال وتحسين الأداء.

كما قدمت سامية عبد السلام، مديرة التفتيش العمالي بالمديرية، عرضًا تفصيليًا حول التعريفات المستحدثة بالقانون الجديد، والأحكام المتعلقة بالأجور والتزامات أصحاب الأعمال، بالإضافة إلى تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة.

وأكد المستشار حسن رداد في ختام كلمته أن الوعي بالقانون هو جسر العبور نحو سوق عمل منظم وعادل، مشددًا على أن مديرية العمل بالإسماعيلية ستواصل تنظيم هذه الندوات خلال الفترة المقبلة دعمًا للشراكة الحقيقية بين العامل وصاحب العمل كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام.