مياه الشرب بالمنوفية: غدًا انقطاع المياه عن شبين الكوم وضواحيها 4 ساعات

11:38 ص الأحد 31 أغسطس 2025

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:\

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، اليوم الأحد، عن انقطاع المياه غدًا الإثنين 1 سبتمبر 2025، عن مدينة شبين الكوم وضواحيها "كفر المصيلحة وميت خاقان"، من الساعة 10 صباحًا وحتى 2 ظهرًا، وذلك لإجراء أعمال غسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والهيئات الحكومية بضرورة توفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة عودة الخدمة فور الانتهاء من الأعمال المقررة.

مياه الشرب بالمنوفية: انقطاع المياه شبين الكوم
