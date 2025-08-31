المنوفية- أحمد الباهي:\

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، اليوم الأحد، عن انقطاع المياه غدًا الإثنين 1 سبتمبر 2025، عن مدينة شبين الكوم وضواحيها "كفر المصيلحة وميت خاقان"، من الساعة 10 صباحًا وحتى 2 ظهرًا، وذلك لإجراء أعمال غسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والهيئات الحكومية بضرورة توفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة عودة الخدمة فور الانتهاء من الأعمال المقررة.