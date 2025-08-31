إعلان

بعد واقعة صفع السكرتيرة.. غلق سنتر تعليمي شهير في سوهاج

10:24 ص الأحد 31 أغسطس 2025
سوهاج – عمار عبدالواحد:

أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، أحد المراكز التعليمية الشهيرة غير المرخصة بشارع برج الحمام في منطقة قلفاو التابعة لقرية تونس، وذلك ضمن حملة مكبرة على السناتر غير القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وجاء قرار الغلق بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، أظهر مشادة كلامية داخل المركز انتهت بقيام صاحبه بالتعدي على فتاة تعمل سكرتيرة بالمكان وصفعها، ما أثار موجة غضب واسعة بين رواد مواقع التواصل.

وأكدت الوحدة المحلية أن قرار الغلق يرجع إلى عدم حصول السنتر على التراخيص القانونية لمزاولة النشاط، مشددة على أنه لن يُسمح بإعادة فتحه إلا بعد توفيق أوضاعه القانونية وإزالة أسباب المخالفة.

