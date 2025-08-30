إعلان

محافظ السويس يتابع تطوير شارع بورسعيد

09:03 م السبت 30 أغسطس 2025
    محافظ السويس يتفقد الشوارع الفرعية
    محافظ السويس يتابع أعمال الرصف
    محافظ السويس يتابع تطوير شارع بورسعيد
السويس -حسام الدين أحمد:

تفقد اللواء طارق الشاذلى محافظ السويس شارع بورسعيد الممتد من تقاطع شارع الجيش وحتى ميدان الهويس لمتابعة أعمال التطوير.

وطالب اللواء الشاذلي من مديري مديرية الطرق والنقل وجهاز الحدائق والتجميل والإنارة العامة والمرافق الانتهاء من الأعمال النهائية لإعادة فتح الطريق مرة اخرى وربطه بشوارع حي السويس بالأحياء الأخرى.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، والعميد أحمد علاء رئيس حي السويس والمهندس مايكل وليم مدير مديرية الطرق والنقل والمهندسة رضا عبود مدير جهاز التجميل والحدائق ومديري المرافق العامة والشركة المنفذة للأعمال.

وبدأت محافظة السويس أعمال تطوير شارع بورسعيد عند منطقة كورنيش السويس القديم، وشملت أعمال التطوير إعادة رصف الطريق مع التوسعة وتغيير الانترلوك وتجميل الممشى الخاص بالكورنيش القديم وانارة الطريق، بما يخدم المواطنين حيث يربط الطريق بين حي السويس وحي الأربعين ومدخل حي الجناين بمنطقة الهويس.

محافظ السويس بورسعيد كورنيش السويس القديم تطوير شارع بورسعيد
