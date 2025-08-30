محافظ السويس يتابع تطوير شارع بورسعيد

السويس -حسام الدين أحمد:

تفقد اللواء طارق الشاذلى محافظ السويس شارع بورسعيد الممتد من تقاطع شارع الجيش وحتى ميدان الهويس لمتابعة أعمال التطوير.

وطالب اللواء الشاذلي من مديري مديرية الطرق والنقل وجهاز الحدائق والتجميل والإنارة العامة والمرافق الانتهاء من الأعمال النهائية لإعادة فتح الطريق مرة اخرى وربطه بشوارع حي السويس بالأحياء الأخرى.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، والعميد أحمد علاء رئيس حي السويس والمهندس مايكل وليم مدير مديرية الطرق والنقل والمهندسة رضا عبود مدير جهاز التجميل والحدائق ومديري المرافق العامة والشركة المنفذة للأعمال.

وبدأت محافظة السويس أعمال تطوير شارع بورسعيد عند منطقة كورنيش السويس القديم، وشملت أعمال التطوير إعادة رصف الطريق مع التوسعة وتغيير الانترلوك وتجميل الممشى الخاص بالكورنيش القديم وانارة الطريق، بما يخدم المواطنين حيث يربط الطريق بين حي السويس وحي الأربعين ومدخل حي الجناين بمنطقة الهويس.