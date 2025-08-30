‬محافظة السويس: لن يصدر قرار بنقل أو هدم مقابر الأربعين

السويس - حسام الدين أحمد:



أكدت محافظة السويس، في بيان صحفي، أنه لم يصدر أي قرار بهدم أو نقل مقابر حي الأربعين القديمة، نافية ما تردد من شائعات في هذا الشأن.

وأوضح البيان أن اللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، أصدر قرارًا بالسماح للأهالي بنقل رفات ذويهم إلى منطقة الروض الجديد بدءًا من السبت 30 أغسطس 2025، مشددًا على أن عملية النقل اختيارية وليست إجبارية.

كما وجه المحافظ الأجهزة التنفيذية بتقديم الدعم الكامل للأهالي الراغبين في النقل، سواء من خلال استخراج التصاريح، أو توفير وسائل النقل، أو تخصيص مدافن بديلة للأسر التي لا تمتلك مقابر في الروض الجديد.

وأشار البيان إلى أن المحافظ عقد اجتماعًا موسعًا مع الجهاز التنفيذي، مؤكدًا أن التخطيط المستقبلي للمنطقة – في حال خلوها – يتضمن إنشاء حدائق عامة وخدمات للمواطنين، دون إقامة أي مشروعات استثمارية.

وكان المحافظ قد أعلن، الخميس الماضي، بدء أعمال نقل الرفات من الروض القديم إلى الروض الجديد، تمهيدًا لتطوير المنطقة بما يخدم الأهالي.





