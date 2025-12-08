سرقة إسرائيل لـ تراث أم كلثوم.. برلماني يطالب بتدخل حكومي

حذر الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، من خطورة استيلاء وسطو إسرائيل على تراث أم كلثوم، مؤكدًا أن ما يحدث تجاه أعمال سيدة الغناء العربي أم كلثوم يمثل اعتداءً واضحًا على الملكية الفكرية والتراث الفني المصري، مردفًا: «دول أخدوا أعمال الفنية لأم كلثوم ولم ينسبلوا لها هذه الأعمال، دا ملكية فكرية وخاصة».

وأوضح "رمزي"، خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن هذه ليست الواقعة الأولى المتعلقة بعرض أعمال أم كلثوم بشكل غير قانوني.

وأكد النائب، أن ما جرى يمثل «جريمة ترقى إلى مستوى الاعتداء على تراث حضاري»، مشددًا على أن الأعمال الفنية لأم كلثوم تُعد ملكًا للشعب المصري، كما أن أي استخدام لهذا التراث دون اتباع المسار القانوني الصحيح يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون، مؤكدًا ضرورة وجود موقف واضح من الجهات المعنية.

وأشار إلى أنه تقدم بتساؤلات للحكومة حول ما إذا كانت وزارة الثقافة قد تواصلت مع وزارة الخارجية لمواجهة هذه الانتهاكات، وما إذا كان هناك تحرك رسمي لرفض ما يحدث بشأن نسب التراث المصري لجهات أجنبية.

وأوضح أن المشكلة ليست في أداء الأغاني، بل في التعدي على الحقوق دون الرجوع للجهات المالكة أو الحصول على موافقات قانونية، مشيرًا إلى وجود طرق واضحة لحماية الأعمال الفنية وفق القوانين الدولية الخاصة بالملكية الفكرية.

وتابع: لابد من وزارة الخاريجية التحرك والإعلان فورًا عن الخطوات التي تم اتخاذها، بالإضافة إلى اتخاذ الخطوات والإجراءات القانونية ورفع القضايا حول السرقة الفنية لوقف هذه الانتهاكات.

