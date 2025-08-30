إعلان

محافظ أسوان يتفقد ميدانيًا إصلاح الكسر المفاجئ بمحطة الكرور (صور)

02:01 م السبت 30 أغسطس 2025
أسوان - إيهاب عمران:

حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، على التواجد الميداني مع أطقم العمل والصيانة الفنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي لإصلاح الكسر المفاجئ بخط الطرد الرئيسي لمحطة الكرور رقم 11 بقطر 600 مللي نوعية GRP أمام منطقة فيله.

وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع في إنهاء أعمال الإصلاح ومعالجة الكسر بالتوازي مع أعمال شفط وتصريف كميات المياه المتدفقة، حرصًا على تقليل أي آثار سلبية على المواطنين.

وأوضح المحافظ أن هناك تنسيقًا مباشرًا مع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بقيادة المهندس ممدوح رسلان، لتنفيذ مشروع إنشاء رافع المشتل لخدمة منطقة الكرور وحل المشكلات الناجمة عن المحطة الحالية.


واشار المحافظ أنه سيتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة ضمن خطة المشروعات العاجلة الخاصة بمنظومة الصرف الصحي وتحسين البنية التحتية بالمحافظة.

ووجه المحافظ بتوفير فناطيس وسيارات مياه الشرب النقية بشكل دوري لتغطية احتياجات المواطنين في منطقة الكرور والمناطق المحيطة لحين الانتهاء الكامل من أعمال الإصلاح، مع التأكيد على سرعة الاتصال بالخط الساخن 125 لطلب سيارات مياه الشرب مجانًا عند الحاجة.

وأضاف المحافظ أن المواطنين يمكنهم متابعة آخر المستجدات وأعمال الإصلاح أولًا بأول من خلال الصفحة الرسمية لمحافظة أسوان.


أسوان محطة الكرور محافظ أسوان
