سقوط تشكيل عصابي خطير لسرقة السيارات بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

نجحت مباحث قسم شرطة ثالث بالإسماعيلية في ضبط تشكيل عصابي شديد الخطورة متخصص في سرقة السيارات، ضمن خطة المديرية لملاحقة العناصر الإجرامية والتصدي لجرائم السرقة التي تهدد أمن المواطنين واستقرارهم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء محمد عامر، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا برصد تحركات مشبوهة لعدد من العناصر الإجرامية التي اعتادت تنفيذ وقائع سرقة السيارات في مناطق متفرقة من المحافظة.

وبعد تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت القوات من ضبط المتهمين متلبسين وبحوزتهم سيارتان مبلغ بسرقتهما، بالإضافة إلى أسلحة نارية كانوا يستخدمونها في تهديد الضحايا وتأمين هروبهم.

وكشفت التحريات أن المتهمين من العناصر الإجرامية المعتادة على ارتكاب مثل هذه الجرائم، وأن بعضهم سبق اتهامه في قضايا مماثلة. كما تبين أنهم كانوا يخططون لتصريف السيارات بطرق غير مشروعة، سواء ببيعها أو تفكيكها وبيعها كقطع غيار لتحقيق مكاسب مالية كبيرة.

جرى تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على المتهمين والمضبوطات، وإخطار النيابة العامة التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات، مع تكليف رجال المباحث باستكمال التحريات حول نشاطهم الإجرامي والتأكد من تورطهم في جرائم أخرى.






