جراحة دقيقة تنقذ سيدة من نزيف حاد بالمخ في الإسماعيلية (صور)

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

وصلت سيدة تبلغ من العمر 54 عامًا إلى مجمع الإسماعيلية الطبي في حالة حرجة، تعاني من صداع عنيف وأعراض ارتفاع حاد في ضغط المخ. كانت حياتها على المحك، ولم يكن هناك وقت لإضاعته.

وكشفت الفحوصات الطارئة عن إصابتها بنزيف تحت الأم العنكبوتية، وهو حالة طبية خطيرة ناجمة عن تمدد شرياني دقيق.

هذه الواقعة لم تكن مجرد حالة فردية، بل أصبحت اختبارًا حقيقيًا لقدرات منظومة التأمين الصحي الشامل الحديثة في التعامل مع الجراحات المعقدة. فبفضل التقنيات المتقدمة والفريق الطبي المتخصص، تم إجراء قسطرة علاجية دقيقة لغلق التمدد الشرياني باستخدام ملفات حلزونية، وهي تقنية متطورة باتت متاحة بالمجمع.

واليوم، تخضع السيدة للرعاية والملاحظة بعد نجاح العملية، وحالتها مستقرة.

قصتها لا تمثل مجرد نجاة فردية، بل هي شهادة على التطور الذي يشهده القطاع الصحي بالإسماعيلية، وقدرته على تقديم رعاية طبية فائقة تضاهي أكبر المراكز المتخصصة، مما يمنح الأمل لآلاف المرضى في المنطقة.