إعلان

جراحة دقيقة تنقذ سيدة من نزيف حاد بالمخ في الإسماعيلية (صور)

08:41 م الأحد 03 أغسطس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    جراحة دقيقة تنقذ سيدة من نزيف حاد بالمخ في الإسماعيلية (5)
  • عرض 5 صورة
    جراحة دقيقة تنقذ سيدة من نزيف حاد بالمخ في الإسماعيلية (3)
  • عرض 5 صورة
    جراحة دقيقة تنقذ سيدة من نزيف حاد بالمخ في الإسماعيلية (1)
  • عرض 5 صورة
    جراحة دقيقة تنقذ سيدة من نزيف حاد بالمخ في الإسماعيلية (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

وصلت سيدة تبلغ من العمر 54 عامًا إلى مجمع الإسماعيلية الطبي في حالة حرجة، تعاني من صداع عنيف وأعراض ارتفاع حاد في ضغط المخ. كانت حياتها على المحك، ولم يكن هناك وقت لإضاعته.

وكشفت الفحوصات الطارئة عن إصابتها بنزيف تحت الأم العنكبوتية، وهو حالة طبية خطيرة ناجمة عن تمدد شرياني دقيق.

هذه الواقعة لم تكن مجرد حالة فردية، بل أصبحت اختبارًا حقيقيًا لقدرات منظومة التأمين الصحي الشامل الحديثة في التعامل مع الجراحات المعقدة. فبفضل التقنيات المتقدمة والفريق الطبي المتخصص، تم إجراء قسطرة علاجية دقيقة لغلق التمدد الشرياني باستخدام ملفات حلزونية، وهي تقنية متطورة باتت متاحة بالمجمع.

واليوم، تخضع السيدة للرعاية والملاحظة بعد نجاح العملية، وحالتها مستقرة.

قصتها لا تمثل مجرد نجاة فردية، بل هي شهادة على التطور الذي يشهده القطاع الصحي بالإسماعيلية، وقدرته على تقديم رعاية طبية فائقة تضاهي أكبر المراكز المتخصصة، مما يمنح الأمل لآلاف المرضى في المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإسماعيلية مجمع الإسماعيلية الطبي ارتفاع حاد في ضغط المخ التأمين الصحي الشامل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

إحنا في خطر كبير.. مجدي الجلاد: أخيرًا تحركت الدولة لفتح "بلاعة" التيك توك
رسميا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى علمي وأدبي 2025
ارتفاع الدين العام على الحكومة إلى 14.686 تريليون جنيه بنهاية مارس
انخفاض الحرارة ورياح.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة