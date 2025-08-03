كانوا راجعين من شغلهم.. مصرع شقيقين غرقًا في نيل المنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

لقي شقيقان مصرعهما غرقًا، اليوم الأحد، في نهر النيل بفرع رشيد، أثناء محاولتهما الاستحمام للتخفيف من حرارة الجو بقرية طليا التابعة لمركز أشمون في المنوفية.

تمكنت قوات الإنقاذ النهري، بمساعدة الأهالي، من انتشال جثماني الشابين "عبدالباسط.خ.أ" وشقيقه "محمد.خ.أ".

ووفقًا لشهود عيان، فإن تفاصيل الحادث المأساوي بدأت مع عودة الشقيقين من عملهما اليومي، حيث قررا النزول إلى مياه النيل بمنطقة معدية القطا القديمة هربًا من ارتفاع درجات الحرارة، إلا أن التيار المائي القوي جرفهما، مما أدى إلى غرقهما.

حُرِّر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.