الأقصر - محمد محروس:

أكد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، الانتهاء من جميع الاستعدادات التنظيمية واللوجستية اللازمة لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ، المقرر إجراؤها يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 4 و5 أغسطس 2025، وذلك لضمان سير العملية الانتخابية في سهولة ويسر، وبما يحقق أعلى درجات الشفافية والحيادية.

وأوضح المحافظ أنه تم التنسيق الكامل مع مديرية الأمن لتأمين جميع اللجان والمقار الانتخابية، إلى جانب الانتهاء من أعمال التجهيزات عبر مديريات التربية والتعليم وكافة الجهات المعنية. كما وجه رؤساء المراكز والمدن برفع الإشغالات وتكثيف أعمال النظافة والإنارة بمحيط اللجان، لتوفير بيئة مناسبة للناخبين.

وأشار المحافظ إلى توفير مظلات وأماكن انتظار لائقة لكبار السن، وتخصيص كراسي متحركة لذوي الهمم، إلى جانب إعداد خطة طبية متكاملة بالتعاون مع مديرية الصحة، وتوفير مصادر بديلة للكهرباء تحسبًا لأي طارئ.

وأضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة من مركز السيطرة والتحكم بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، إلى جانب غرف عمليات فرعية بجميع المراكز والمدن والقرى، وقد بدأت اجتماعاتها منذ صباح اليوم الأحد، لمتابعة تنفيذ الإجراءات التنظيمية وتيسير العملية الانتخابية على مدار الساعة، والتواصل مع الجهات المعنية لضمان انتظام التصويت حتى نهاية العملية الانتخابية.

وشدد محافظ الأقصر على أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين دون تمييز، مؤكدًا تخصيص خطوط لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين، عبر الخط الساخن (114)، ورقم غرفة العمليات (0952374903).