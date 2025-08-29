إعلان

الوادي الجديد تنفذ مبادرة للتخلص من مخلفات النخيل والمخلفات الزراعية

10:12 م الجمعة 29 أغسطس 2025

محافظ الوادي الجديد يلتقي قيادات الداخلة وبلاط

الوادي الجديد – محمد الباريسي:


ترأس اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، لقاءً موسعًا مع رؤساء قرى مركز الداخلة، بحضور العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور ياسر محمود رئيس مركز الداخلة.

وخلال اللقاء، وجه المحافظ بعدد من التكليفات تضمنت مواصلة تحصيل رسوم الحاصلات الزراعية مع تخصيص مكافأة تحفيزية تصل إلى 25% للقرية الأكثر التزامًا وتوجيه المكافأة لدعم مشروعات البنية التحتية للقرية.

كما وجه بدراسة تنفيذ مبادرة للتخلص من مخلفات النخيل والمخلفات الزراعية عبر توفير نموذج موحد (مفرمة) بكل قرية، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا ويقلل من اندلاع الحرائق وحصر الحالات الأولى بالرعاية بكل قرية، وتوفير الدعم اللازم لها من خلال المشروعات الصغيرة والقروض الميسرة، بما يضمن تمكينها اقتصاديًا وتكثيف برامج التوعية بالمساجد لحث المواطنين على المشاركة في قوافل دعم الأشقاء في غزة، بما يعكس روح التضامن والمسؤولية المجتمعية.


