الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:



سجلت شواطئ الإسكندرية، اليوم الجمعة، نسب إشغال اقتربت من 100% معلنة عودة الحياة لها بعد أيام من الإغلاق الجزئي الذي فرضته اضطرابات "ملتم أغسطس"، وسط أجواء مستقرة نسبيًا سمحت بعودة المصطافين إلى المياه تحت رقابة صارمة من فرق الإنقاذ.



ورُفعت الرايات الصفراء في معظم شواطئ القطاعين الشرقي والغربي، ما أتاح النزول في المناطق الآمنة فقط، بينما استمرت شواطئ أبو تلات برفع الرايات الحمراء ومنع النزول بها حفاظًا على سلامة الرواد.



وبحسب رصد الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، سجل القطاع الشرقي نسب إشغال تراوحت بين 75% و90%، فيما حقق شاطئ "عروس البحر" (سيدي بشر سابقًا) نسبة إشغال كاملة بلغت 100%. أما القطاع الغربي والعجمي، فتراوحت نسب الإقبال فيه بين 60% و70%.



ونفذت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف حملات تفتيش موسعة بقيادة الأستاذ محمد طلحة، مدير عام الإدارة، والرائد فتحي الشاعر، مراقب القطاع الشرقي، وعدد من مفتشي السياحة، شملت المرور على الشواطئ للتأكد من تواجد المنقذين وعمال الأبراج في مواقعهم، التزام المواطنين بتعليمات الإنقاذ، إخلاء مياه البحر بعد غروب الشمس، استمرار أعمال النظافة على مدار اليوم، صلاحية دورات المياه ومجانيتها، تنظيم صفوف الشماسي لضمان انسيابية الحركة، عرض لوحات الأسعار وأرقام الشكاوى، وحظر الخروج بملابس السباحة حفاظًا على الآداب العامة.



وخلال الجولة، تم رصد عدد من المخالفات، أبرزها، استخدام بدالات بحرية دون سترات نجاة بشاطئ جزيرة الذهب، ضبط مواد مخدرة بشواطئ محمود سعيد وجزيرة الذهب، وتم إعدامها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق حائزيها، مصادرة شيش ومواقد غاز بشواطئ العصافرة، بحري، البوريفاج، وإسكندر



كما ساهمت الإذاعات الداخلية في إعادة طفلة مفقودة إلى ذويها بشاطئ جزيرة الذهب، في استجابة سريعة من فرق التنظيم.



وفي القطاع الغربي والعجمي، قاد الرائد نبيل حسني، مراقب القطاع، جولة تفتيشية بمشاركة مدير شواطئ حي العجمي ورئيس القسم القانوني بالإدارة، أسفرت عن ضبط مخالفة فرض إكرامية بشاطئ زهراء الهانوفيل، حيث تم طرد العامل واسترداد المبلغ لصاحبه، وتم تحرير مذكرات تفصيلية بجميع المخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.







