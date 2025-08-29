إعلان

بشرى لأهالي الإسكندرية.. بدء التشغيل التجريبي لكوبري محمد نجيب غداً -صور

09:34 م الجمعة 29 أغسطس 2025
الإسكندرية - محمد عامر:

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، فتح كوبرى محمد نجيب للتشغيل التجريبي، غداً السبت، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الفواصل الإنشائية، إلى جانب استكمال أعمال نقل الحركة المرورية من إشارة سيدي بشر إلى شارع خالد بن الوليد للمرور أسفل الكوبري، تمهيدًا لإلغاء إشارة سيدي بشر نهائيًا.

ووفقاً لبيان صادر عن المحافظة، جاري العمل على قدم وساق للانتهاء من الأعمال المتبقية في أسرع وقت، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة والأمان في التنفيذ، بما يضمن خدمة المواطنين وتيسير حركتهم اليومية.

وأشار البيان إلى أن مشروع كوبري محمد نجيب يأتي استكمالًا للمشروعات القومية التي يجري تنفيذها على أرض الإسكندرية، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية وتخفيف الضغط على شبكة الطرق، خاصة في المناطق ذات الكثافات السكانية العالية.

