صحة المنيا: إعدام 800 كيلو أغذية فاسدة في سمالوط وبني مزار

06:50 م الجمعة 29 أغسطس 2025
المنيا-جمال محمد:

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن شن عدة حملات رقابية على المنشآت الغذائية بمركزي سمالوط وبني مزار، وذلك لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وقال الدكتور محمود عمر وكيل وزارة الصحة، إن الحملات في مركز سمالوط أسفرت الحملات عن إعدام حوالي 56 كيلو من الأغذية المختلفة، وسحب عينات للتأكد من صلاحيتها، كما تم تحرير عدة محضرًا ضد منشآت مختلفة شملت مخازن حلاوة مولد، ومحلات تجارية، ومحل شيكولاته، ومطاعم.

وفي مركز بني مزار، قامت حملة مشتركة من إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية ومكتب بني مزار، بالتعاون مع الإدارة البيطرية والوحدة المحلية، بالمرور على الأسواق والمحال، وأسفرت عن ضبط وإعدام حوالي 800 كيلوجرام من الأغذية الفاسدة، وتحرير 22 محضرًا متنوعًا، شملت ضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك، وعدم مراعاة النظافة العامة، وعدم وجود شهادات صحية.

وأكد عمر أن مديرية الشؤون الصحية بالمنيا، مستمرة بشكل دوري في تنفيذ تلك الحملات الرقابية، بهدف تحقيق أعلى معايير السلامة الغذائية وحماية صحة المواطنين من أي مخاطر تهددهم.

