سيدة تتهم والدها بالتعدي عليها بالدقهلية.. والتحريات: "تحاول ابتزازه"

الدقهلية - رامي محمود:

كشفت تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية تفاصيل منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعت صاحبته تعرضها للاعتداء الجنسي من قبل والدها بمركز ومدينة طلخا. وأكدت التحريات أن الواقعة مفتعلة في محاولة لابتزاز والدها للحصول على مبالغ مالية.

وقال مصدر أمني إن صاحبة المنشور، وتدعى "أ.م"، كانت تقيم بمنطقة عين شمس بالقاهرة، وانفصلت عن زوجها، وسبق أن حررت محضرًا برقم 6471 لسنة 2025 إداري مركز شرطة طلخا تتهم فيه والدها بالتعدي عليها.

وأضاف المصدر أن الضبط والمعاينة أظهرت كيدية الشكوى، نتيجة اتفاقها مع طليقها للتحصيل على نفقات المعيشة من والدها، ورفضت المثول أمام مصلحة الطب الشرعي بعد قرار النيابة.

وأشار المصدر إلى أن التحقيقات أظهرت سابق علاج السيدة من مرض نفسي ومحاولتها الانتحار بسبب ظروفها النفسية الصعبة.

وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية تتخذ كافة الإجراءات القانونية بعد قيام الشاكية بتجديد نشر منشورات تتهم فيها والدها بالتعدي الجنسي.