بعد تطويره.. وكيل أوقاف الدقهلية يفتتح مسجد النور بمركز أجا (صور)

04:25 م الجمعة 29 أغسطس 2025
الدقهلية - رامي محمود:

افتتح الدكتور محمد عوض، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، مسجد النور بقرية ميت أبو الحارث، مركز أجا، بعد أعمال التطوير والصيانة التي أعادته إلى رونقه ومكانته.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف، أن هذه الجهود تأتي في إطار توجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بالاهتمام بالمساجد وصيانتها لتكون منارات للعلم والعبادة ونشر صحيح الدين.

وشارك في الافتتاح فضيلة الدكتور محمود حسن، مدير الدعوة بالمديرية، الذي ألقى خطبة الجمعة من منبر المسجد تحت عنوان: "سماحة الإسلام"، موضحًا أن الإسلام دين رحمة وعدل وإنصاف، ويؤكد قيم التعايش والتراحم بين البشر جميعًا، مشيرًا إلى أن السماحة مظهر أصيل في العبادات والمعاملات وسائر شؤون الحياة.

وشدد مدير الدعوة على أن رسالة المسجد تتمثل في الدعوة إلى مكارم الأخلاق ونشر ثقافة التسامح، بعيدًا عن الغلو والتشدد، انسجامًا مع المنهج الوسطي الذي تدعو إليه وزارة الأوقاف.

وشهدت الخطبة حضورًا جماهيريًا واسعًا من أهالي القرية، الذين عبروا عن سعادتهم بعودة المسجد إلى مكانته، شاكرين وزارة الأوقاف وقياداتها على الاهتمام بصيانة بيوت الله.

محمد عوض وزارة الأوقاف محافظة الدقهلية أسامة الأزهري
