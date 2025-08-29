إعلان

"رحل في بيت الله".. وفاة مُسن أثناء صلاة الجمعة بسوهاج

03:52 م الجمعة 29 أغسطس 2025

وفاة مُسن أثناء صلاة الجمعة بسوهاج

سوهاج - عمار عبد الواحد:

شهدت قرية سلامون التابعة لمركز طما شمالي محافظة سوهاج، اليوم الجمعة، واقعة مؤثرة بوفاة مُسن أثناء أدائه صلاة الجمعة داخل أحد مساجد القرية.

وأفاد شهود العيان أن الفقيد الحاج عبداللاه أبو طالب سعد، لفظ أنفاسه الأخيرة وهو في بيت الله، وسط حالة من الحزن امتزجت بالرضا بين الأهالي، الذين أثنوا على سيرته وطيب خلقه، مؤكدين أنه كان مثالًا للرجل الصالح المحبوب بين الناس، وأن رحيله في هذا التوقيت وفي هذا المكان يُعد من علامات حسن الخاتمة.

وأعلنت عائلته "آل سعد" أنه سيتم تشييع جثمان الفقيد عقب صلاة المغرب من مسجد محمد محمد سليمان الصعيدي بالقرية، وسط حضور واسع من الأهالي وأبناء المنطقة.

وفاة مُسن صلاة الجمعة تشييع جثمان محافظة سوهاج
