"المواشي تفحمت".. حريق يلتهم حوشًا ريفيًا في أبوتيج بأسيوط (صور)

03:31 م الجمعة 29 أغسطس 2025
    حريق يلتهم حوشًا ريفيًا في أبوتيج بأسيوط (4)
    حريق يلتهم حوشًا ريفيًا في أبوتيج بأسيوط (5)
    حريق يلتهم حوشًا ريفيًا في أبوتيج بأسيوط (6)
    حريق يلتهم حوشًا ريفيًا في أبوتيج بأسيوط (3)
    حريق يلتهم حوشًا ريفيًا في أبوتيج بأسيوط (8)
    حريق يلتهم حوشًا ريفيًا في أبوتيج بأسيوط (9)
    حريق يلتهم حوشًا ريفيًا في أبوتيج بأسيوط (2)
    حريق يلتهم حوشًا ريفيًا في أبوتيج بأسيوط (7)
أسيوط - محمود عجمي:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق اندلع داخل حوش مواشي بقرية الزرابي التابعة للوحدة المحلية بمركز أبوتيج، وأسفر عن نفوق 5 بقرات و5 نعجات وحصانين، دون وقوع أي خسائر بشرية.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوتيج يفيد بنشوب حريق في حوش مواشي مملوك للمواطن "محمد. ع. ش"، البالغ من العمر 75 عامًا، بقرية الزرابي.

وانتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المنازل والمزارع المجاورة.

وأظهرت المعاينة الأولية أن الحريق تسبب في نفوق عدد من رؤوس الماشية، دون تسجيل إصابات بشرية.

وجرى إخطار مديرية التضامن الاجتماعي والطب البيطري لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما حُرر محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قوات الحماية المدنية محافظة أسيوط حريق
