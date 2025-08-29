‬المنيا تعتمد 110 قرية و64 عزبة في المخططات العمرانية الجديدة

المنيا - جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة حققت خطوات متقدمة في ملف التخطيط العمراني، عبر الانتهاء من إعداد وتحديث المخططات الاستراتيجية العامة والأحوزة العمرانية لعدد كبير من مدن وقرى المحافظة.

جاء ذلك في إطار جهود الدولة لتنظيم العمران، والحد من البناء المخالف، وتحقيق تنمية عمرانية متوازنة تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين.

وأوضح المحافظ أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبمتابعة وزارة التنمية المحلية، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بما يضمن توفير بيئة عمرانية آمنة ومستقرة تلبي احتياجات المواطنين وتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

وأشار "كدواني" إلى أنه تم الانتهاء من تحديث الأحوزة العمرانية لـ 44 قرية بمركز المنيا، فيما يجري العمل على تحديث المخططات الاستراتيجية لـ 8 قرى بمركز أبوقرقاص، 8 قرى بمغاغة، 31 قرية بسمالوط، و19 قرية ببني مزار، ليصبح إجمالي القرى الجاري تحديثها من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني 110 قرى.

وأكد المحافظ أنه تم الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية لها على مستوى المحافظة، وموافاة مديريتَي المساحة والزراعة والوحدات المحلية بصور الخرائط بصفة دورية، مشيرًا إلى اعتماد واستلام 64 خريطة حيز عمراني للقرى والعزب بمركزي المنيا ومطاي، وجارٍ تصوير هذه الخرائط لتوزيعها على الجهات المختصة.

وشدد المحافظ على استمرار التنسيق بين أجهزة المحافظة والهيئة العامة للتخطيط العمراني، لضمان الشفافية وتقديم المعلومات الدقيقة للمواطنين بشأن الأحوزة العمرانية المعتمدة، بما يسهم في تسهيل إجراءات البناء والترخيص وتحقيق الاستقرار السكاني.

وأكدت المهندسة مروة فاروق، مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، أن الجهود متواصلة للانتهاء من مشروعات التخطيط العمراني، باعتبارها أداة رئيسية لتنظيم البناء وتحديد الاحتياجات الخدمية والتنموية بمختلف مناطق المحافظة.