جبال سيناء وبحرها.. لوحات فنية بملتقى دهب العربي (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، تتواصل فعاليات ملتقى دهب العربي الأول للرسم والتصوير بمحافظة جنوب سيناء، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بالتعاون مع العلاقات الثقافية الدولية، بهدف تبادل الخبرات بين الفنانين العرب وتفعيل المراسم الفنية في المحافظات الحدودية.

تضمن الملتقى ورشًا فنية لرسم أعمال مستوحاة من الطبيعة الجغرافية الفريدة التي تمزج بين الثراء الروحاني والحضاري لسيناء. ويوضح الفنان السوري عمار النحاس أن لوحته استلهمت من أجواء دهب والممشى السياحي، وجمع خلالها بين المشاهد الواقعية والتصورات التاريخية للمكان بأسلوب الانطباعية التعبيرية.

ومن جانبه، ذكر الفنان اللبناني شارل خوري، أن أعماله تعكس ألوان البحر والأسماك والعصافير بأسلوب يميل إلى التصويرية الجديدة التي ترتكز على التناقضات بين الضوء والظل. بينما أشار الفنان الجزائري مراد عبد اللاوي إلى أنه يعتزم تقديم لوحتين بأسلوب تجريبي معاصر مستخدماً خامات متنوعة مثل الرمل والكرتون.

وقال الفنان الدكتور فخري العزازي، إنه استوحى عمله من زيارة دير سانت كاترين وجبل التجلي، معبرًا عن فكرة الصعود الإلهي من خلال تكوينات صخرية مائلة وضربات فرشاة متكسرة.

يقام الملتقى تحت إشراف الفنان أحمد الشافعي، القوميسير العام، ويتضمن برنامجًا لزيارات ميدانية للمواقع الأثرية والطبيعية. وتستمر الفعاليات حتى 1 سبتمبر المقبل، على أن تُختتم بإقامة معرض فني لأعمال المشاركين في الفترة من 3 حتى 7 سبتمبر بمركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية.