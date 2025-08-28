الفيوم – حسين فتحي:

كشف مصدر بمديرية الصحة بالفيوم، تفاصيل قرار وقف الدكتور أيمن محمد عباس، مدير مديرية الصحة بالمحافظة، عن العمل بعد أقل من شهر من توليه المنصب، قبل انتدابه للعمل رئيسًا للإدارة المركزية للصحة النفسية بديوان عام الوزارة.

وأوضح المصدر أن "عباس" جرى تعيينه مديرًا لمديرية الصحة بالفيوم بقرار في 27 يوليو الماضي، وتسلم مهام عمله رسميًا في الثالث من أغسطس، إلا أنه لم يستمر سوى 24 يومًا فقط، قبل أن يفاجأ الجميع بقرارين متعارضين؛ الأول من محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري بإيقافه عن العمل احتياطيًا لمدة ثلاثة أشهر وإحالته للتحقيق، والثاني من وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار بندبه للعمل رئيسًا للإدارة المركزية للصحة النفسية بديوان عام الوزارة.

وأشار المصدر إلى أن قرار المحافظ رقم (477) الصادر في 27 أغسطس جاء بعد مخالفات إدارية ارتكبها مدير المديرية، أبرزها ندب أطباء من خارج المحافظة وتمكينهم داخل إدارات المديرية دون العرض على المحافظ، وهو ما اعتبر مخالفة للّوائح.

وأضاف المصدر أن قرار الوزير جاء صادمًا للمسؤولين في المحافظة، بعدما صعّد "عباس" إلى موقع مركزي بالوزارة، رافضًا فعليًا قرار الإيقاف الصادر بحقه.

يُذكر أن الدكتور أيمن عباس، البالغ من العمر 36 عامًا، شغل في وقت سابق منصب وكيل مديرية الصحة بالجيزة، ثم مديرًا لمديرية الصحة بالفيوم لمدة 27 يومًا فقط، قبل أن يُنتدب للعمل بديوان عام الوزارة.