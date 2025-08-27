إعلان

حريق هائل يلتهم مخزن كاوتش بكفر ميت الحارون في الغربية

10:31 م الأربعاء 27 أغسطس 2025

حريق هائل يلتهم مخزن كاوتش

كتب - مختار صالح:

شهدت قرية كفر ميت الحارون التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، مساء اليوم، اندلاع حريق ضخم داخل مخزن إطارات سيارات (كاوتش) مقام على مساحة 1000 متر، والمملوك لأحد المواطنين ويدعى محمد البطشي.

وانتقلت قوات الحماية المدنية على الفور إلى موقع الحادث، حيث جرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، إضافة إلى سيارات الإسعاف، كما تم إخطار مسئولي الكهرباء والغاز ورئيس مركز ومدينة زفتى لمتابعة الموقف ميدانيًا.

وتواصل قوات الإطفاء جهودها المكثفة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنازل والعقارات المجاورة، فيما لم تُعلن حتى الآن أي تفاصيل بشأن وجود خسائر بشرية أو حجم الخسائر المادية.

قرية كفر ميت الحارون الغربية حريق هائل يلتهم مخزن كاوتش مخزن إطارات سيارات قوات الحماية المدنية
