حريق يلتهم 3 منازل عشوائية بكفر شكر في القليوبية

08:49 م الأربعاء 27 أغسطس 2025

حريق - أرشيفية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

اندلع حريق هائل، اليوم الأربعاء، داخل ثلاثة منازل عشوائية بقرية كفر عبد السيد نوار التابعة لمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء مدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باندلاع الحريق في عدد من المنازل بالقرية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وكشفت المعاينة الأولية أن النيران اشتعلت داخل ثلاثة منازل متجاورة، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء و3 سيارات إسعاف لموقع الحريق، حيث تمكنت الفرق من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة، حفاظًا على حياة المواطنين وممتلكاتهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ملابسات الحريق وظروف اندلاعه، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

