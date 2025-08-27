الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهدت لجان انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، إقبالًا لافتًا من السيدات اللاتي توافدن منذ الساعات الأولى للإدلاء بأصواتهن في جولة الإعادة، في مشهد يعكس وعي المرأة المصرية بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الوطنية ودورها الفاعل في دعم مسيرة الديمقراطية.

وسجّل الحضور النسائي مشاركة بارزة من مختلف الفئات العمرية، إذ حرصت السيدات على ممارسة حقهن الدستوري والمساهمة في دعم استقرار الدولة ومسيرتها التنموية.

وشهدت اللجان الانتخابية انتظامًا ملحوظًا في عملية التصويت، مع توفير كافة سبل الراحة والأمان للناخبات بما يضمن مشاركة إيجابية وفعّالة.

ويأتي هذا الإقبال ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز المشاركة الشعبية في العملية الانتخابية، وترسيخ قيم المواطنة والديمقراطية، بما يؤكد الدور الحيوي للمرأة المصرية في الحياة السياسية وبناء مؤسسات الدولة.

وتضم محافظة الإسماعيلية 135 مركزًا انتخابيًا موزعة على نطاق المراكز والمدن، تشمل 120 مدرسة، و11 معهدًا أزهريًا، ومركز ثقافة واحد، و3 مراكز شبابية، بالإضافة إلى لجنة عامة واحدة بمقر مدرسة المهندس إبراهيم عثمان الثانوية الصناعية العسكرية بنين. وتستقبل هذه المراكز ما يقرب من 999 ألفًا و248 ناخبًا وناخبة يحق لهم التصويت في جولة الإعادة.

أما من حيث التقسيم الجغرافي، فتضم دائرة قسم أول الإسماعيلية 4 مراكز انتخابية، وقسم ثانٍ 12 مركزًا، وقسم ثالث 7 مراكز، بينما يضم مركز ومدينة الإسماعيلية 21 مركزًا، وأبو صوير 19 مركزًا، والقصاصين 11 مركزًا، والتل الكبير 12 مركزًا، والقنطرة غرب 14 مركزًا، والقنطرة شرق 6 مراكز، فيما جاء مركز فايد على رأس القائمة بعدد 29 مركزًا انتخابيًا.