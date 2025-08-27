المشدد 5 سنوات لمدير مطعم شهير اختلس منتجات بـ811 ألف جنيه في العبور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة – الدائرة السادسة – حكمها بمعاقبة مدير مطعم شهير بالعبور بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريمه مبلغًا مساويًا لقيمة ما اختلسه، بعد ثبوت تورطه في اختلاس منتجات غذائية تتجاوز قيمتها 811 ألف جنيه من الشركة التي يعمل بها.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، وأمانة سر محمد الأمين إبراهيم وجابر عبد المحسن.

وتعود وقائع القضية إلى تحقيقات النيابة العامة التي كشفت قيام المتهم أحمد س. م. م، 40 عامًا، مدير فرع أحد المطاعم الشهيرة بالعبور، خلال الفترة من 1 يناير 2022 حتى 31 يناير 2023، باختلاس منتجات غذائية بلغت قيمتها 811 ألفًا و656 جنيهًا، والمملوكة للشركة التي يعمل بها.

وأكدت التحقيقات أن المتهم استلم تلك المنتجات من الشركة بموجب أذون استلام رسمية بغرض استخدامها داخل المطعم الذي يديره، إلا أنه احتفظ بها لنفسه بغير وجه حق، لتتم إحالته إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 1919 لسنة 2025 جنايات قسم ثان العبور، والمقيدة برقم 1520 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، والتي أصدرت حكمها المتقدم.