الشرقية- ياسمين عزت:

أعلن جهاز شؤون البيئة بالشرقية، بدء استقبال طلبات فتح مواقع تجميع قش الأرز ومخلفات حصاد الذرة، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لموسم حصاد 2025، ولمنع ظاهرة الحرق المكشوف والحد من تكون السحابة السوداء.

وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، رفع درجة الاستعداد داخل المحافظة لمواجهة المخلفات الزراعية، مشددًا على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لتخصيص مواقع تجميع بعيدة عن الطرق الرئيسية والمناطق السكنية، مع تكثيف جهود التوعية للمزارعين بخطورة الحرق وضرورة الالتزام بالنقل الآمن للمخلفات.

من جانبه، أوضح الدكتور مجدي الحصري، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، أن الجهاز يستهدف تجهيز 200 موقع لتجميع نحو 200 ألف طن من قش الأرز، مع توفير 227 معدة زراعية تشمل مكابس وجرارات ولمّامات وفرّامات، يتم تأجيرها للمزارعين بإيجار رمزي دعمًا من وزارة البيئة.

كما تم المرور لمعاينة 26 موقعًا مقترحًا للتجميع للتأكد من استيفاء الشروط الفنية والقانونية اللازمة، فيما كثفت إدارة الإعلام والتوعية بالجهاز من الأنشطة التوعوية للمزارعين لتعريفهم بكيفية الاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية وتجنب المساءلة القانونية.

وناشد محافظ الشرقية المزارعين الالتزام بعدم الحرق المكشوف لقش الأرز والمخلفات الزراعية حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين.