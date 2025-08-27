إنقاذ مسن من الموت بعد عضة ثعبان بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكن الفريق الطبي بمستشفى قها التخصصي بمحافظة القليوبية من إنقاذ حياة رجل مسن تجاوز عمره الثمانين عامًا، بعدما تعرض لعضة ثعبان سام أثناء عمله بالأراضي الزراعية.

وأوضح الدكتور كامل خالد، مدير المستشفى، أن المريض وصل إلى قسم الاستقبال في حالة حرجة، حيث كان يعاني من صعوبة شديدة في التنفس واضطراب في درجة الوعي نتيجة تأثير السم، مؤكدًا أن حالته شهدت تدهورًا مفاجئًا مع انخفاض حاد في نسبة الأكسجين بالدم.

على الفور، تدخل أطباء الرعاية المركزة وتم وضع المريض على جهاز تنفس صناعي لحماية مجرى الهواء، ثم جرى إعطاؤه مصلًا مضادًا للسموم بجرعات متتالية وصلت إلى 20 فيالًا، مع متابعة دقيقة لوضعه الصحي والعلامات الحيوية.

وأشار مدير المستشفى إلى أن حالة المريض بدأت في التحسن التدريجي بعد 48 ساعة، حيث تمكن الأطباء من فصله عن جهاز التنفس الصناعي عقب استقرار المؤشرات الحيوية، ليُنقل بعدها إلى القسم الداخلي ثم يسمح له بالخروج بعد تعافٍ كامل.

وشارك في إنقاذ المريض فريق طبي متكامل ضم:

الدكتورة فاطمة عادل، مدير إدارة الصيدلة، وفريقها لتوفير المصل بالجرعات اللازمة، الدكتور محمد جلال، مدير الطوارئ، الدكتور مروان نصار، مدير الطوارئ المساعد، الممرضة نجلاء زكريا، مشرفة قسم الاستقبال.

وأكدت إدارة المستشفى أن نجاح هذه الحالة يعكس سرعة استجابة الفريق الطبي وتوافر الإمكانيات اللازمة للتعامل مع حالات التسمم بلدغات الثعابين، مشددة على أهمية التوجه الفوري إلى المستشفى عند التعرض لأي إصابة مشابهة.