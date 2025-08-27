الإسماعيلية – أميرة يوسف:

تابع اللواء طيار أركان حرب أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، منذ التاسعة من صباح اليوم الأربعاء، انطلاق أعمال فتح المقرات واللجان الانتخابية بجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي تُجرى على مدار يومي الأربعاء والخميس 27 و28 أغسطس الجاري.

وجاءت متابعة المحافظ من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، حيث اطمأن على انتظام سير العملية الانتخابية وفتح كافة اللجان في التوقيت المحدد لها، واستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وخلال المتابعة، تأكد المحافظ من التزام جميع اللجان بفتح أبوابها أمام الناخبين في التاسعة صباحًا، على أن يستمر عملها حتى التاسعة مساءً موعد غلق الصناديق في اليوم الأول، على أن تعاود اللجان فتح أبوابها مجددًا صباح غدٍ الخميس لاستكمال استقبال الناخبين حتى الموعد المقرر لغلق الصناديق.

رافق المحافظ في متابعة سير العملية الانتخابية كل من المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، والمهندس أحمد محمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، والعميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري، والعميد حمدي هندي معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، إلى جانب ممثلي مختلف الجهات التنفيذية والأمنية المعنية بالعملية الانتخابية.

وخلال متابعته، وجّه المحافظ دعوة واضحة وصريحة إلى جموع مواطني الإسماعيلية بضرورة ممارسة حقهم الانتخابي والدستوري، والتوجه بكثافة إلى المقرات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، مؤكدًا أن المشاركة الواسعة في الاستحقاقات الانتخابية تمثل ركيزة أساسية في ترسيخ المناخ الديمقراطي، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

كما شدد اللواء أكرم على أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية حريصة على توفير كل أوجه الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين، مشيرًا إلى أنه تم إصدار توجيهات واضحة للجهات المختصة بسرعة التعامل مع أي معوقات قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية، بما يضمن انتظامها على الوجه الأمثل، مع الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة من قِبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفي هذا السياق، أوضح المحافظ أنه تم توفير كراسٍ متحركة داخل المقرات الانتخابية لتسهيل دخول كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، وذلك بالتنسيق مع مديريتَي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي.

وتضم محافظة الإسماعيلية 135 مركزًا انتخابيًا موزعة على نطاق المراكز والمدن، وتشمل 120 مدرسة، و11 معهدًا أزهريًا، ومركز ثقافة واحد، و3 مراكز شبابية، بالإضافة إلى لجنة عامة واحدة مقرها مدرسة المهندس إبراهيم عثمان الثانوية الصناعية العسكرية بنين، وتستقبل ما يقرب من 999 ألفًا و248 ناخبًا وناخبة ممن يحق لهم التصويت في جولة الإعادة لمجلس الشيوخ.

وعلى مستوى التقسيم الجغرافي للمراكز الانتخابية داخل المحافظة، تضم دائرة قسم أول مدينة الإسماعيلية 4 مراكز انتخابية، وقسم ثانٍ 12 مركزًا، وقسم ثالث 7 مراكز، بينما يضم مركز ومدينة الإسماعيلية 21 مركزًا انتخابيًا، ومركز ومدينة أبو صوير 19 مركزًا، ومركز ومدينة القصاصين 11 مركزًا، ومركز ومدينة التل الكبير 12 مركزًا، ومركز ومدينة القنطرة غرب 14 مركزًا، ومركز ومدينة القنطرة شرق 6 مراكز، فيما جاء مركز ومدينة فايد على رأس القائمة بعدد 29 مركزًا انتخابيًا.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن محافظة الإسماعيلية تقف على أهبة الاستعداد لنجاح العملية الانتخابية، مشيدًا بدور كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية في تأمين اللجان وتقديم الدعم الكامل لضمان سير الانتخابات في أجواء من الشفافية والانضباط.