بني سويف- حمدي سليمان:

انطلقت صباح اليوم الأربعاء، جولة الإعادة على المقعد الفردي في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة بني سويف، وسط استعدادات مكثفة من الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، وإقبال ملحوظ من الناخبين في مختلف المراكز والقرى، وتستمر عملية التصويت على مدار يومين، الأربعاء والخميس، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وتشهد جولة الإعادة منافسة قوية بين المرشحين هشام محمد مجدي مرشح حزب الجبهة الوطنية، وعلي فايز مرشح حزب الوعي، بعد عدم حسم المقعد في الجولة الأولى

يذكر أن عدد الناخبين في المحافظة يبلغ أكثر من 2 مليون و80 ألف ناخب وناخبة، موزعين على 371 لجنة فرعية داخل 368 مقرًا انتخابيًا بمختلف مراكز المحافظة.