قرار وزاري.. بدء الدراسة فى جامعة مدينة السادات الأهلية العام الحالي

المنوفية- أحمد الباهي:

أعلنت الدكتورة شادن معاوية رئيس جامعة مدينة السادات، والقائم بعمل رئيس جامعة مدينة السادات الأهلية، اليوم الثلاثاء، صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 1746 لسنة 2025 ببدء الدراسة بجامعة مدينة السادات الأهلية اعتبارًا من العام الجامعي الحالي 2025/2026.

وأشارت إلى أن الدراسة ستبدأ في 7 كليات تضم 18 برنامجًا أكاديميًا متميزًا، جرى إعدادها وفق أحدث المعايير الدولية لتلبية احتياجات سوق العمل في مجالات حيوية مثل الصيدلة، والطب البيطري، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والعلوم، وعلوم الرياضة، والسياحة والفنادق، وكلية الأعمال.

وأكدت أن البرامج الدراسية تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، بما يضمن تخريج كوادر قادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا، موضحة أن البرامج تشمل تخصصات متطورة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، الصيدلة الإكلينيكية، تميز صحة وسلامة الغذاء، المحاسبة والتسويق الرقمي، إدارة الطيران، الإدارة الرياضية، والترويح وجودة الحياة.

وأضافت معاوية أن إطلاق الدراسة بالجامعة الأهلية يعكس رؤية الدولة في التوسع بمجال التعليم.