غرق طفل في ترعة الحلفاية بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي طفل مصرعه، اليوم الثلاثاء، غرقًا في مياه ترعة خلال لهوه أمام منزله في قرية الحلفاية قبلي، مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع صغير غرقًا داخل ترعة في قرية الحلفاية قبلي مركز نجع حمادي.

وبعد الفحص تبين مصرع "ك.م"، يبلغ من العمر 4 أعوام، غرقًا داخل ترعة خلال اللهو أمام منزلهم سقط فجأة، لقي مصرعه داخل المياه، في قرية الحلفاية قبلي.

جرى إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى نجع حمادي العام تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.