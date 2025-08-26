إعلان

وفاة القارئ الشاب محمد رضا الطنطاوي.. وأسرته تُعلن موعد ومكان الجنازة

01:27 ص الثلاثاء 26 أغسطس 2025

القارئ الشاب محمد رضا الطنطاوي

الدقهليةـ رامي محمود:

أعلنت عائلة الطنطاوي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وفاة القارئ الشاب محمد رضا الطنطاوي، ابن قرية الخمسة مركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية.

وقال بيان صادر عن العائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة مولاه فقيد الشباب قرية الخمسة مركز مركز تمي الأمديد محافظة الدقهلية الشيخ القارئ محمد رضا الطنطاوي، دون أن تحدد أو تعلن سبب الوفاة".

وأكدت العائلة في بيانها، أنه من المقرر أداء صلاة الجنازة ظهر اليوم الثلاثاء من المسجد الكبير بالقرية، وتشييع الجثمان إلى مأواه الاخير بمقابر الأسرة.

وقررت الأسرة إقامة العزاء بدار المناسبات بقرية الخمسة على أن يكون االعزاء مفتوح لكافة القراء.

