مكبلان بالحبال.. أمن المنوفية يحل لغز قتيلي صحراء السادات

المنوفية - أحمد الباهي:

كشفت مباحث مركز شرطة السادات بالمنوفية، اليوم الاثنين، لغز العثور على جثماني شخصين مكبلين بالحبال ومصابين بطلقات نارية في صحراء المدينة، وألقت القبض على 3 متهمين بارتكاب الجريمة بدافع الانتقام.

وكان مدير أمن المنوفية قد تلقى بلاغًا بالواقعة، وشكّل فريق بحث جنائي نجح في تحديد هوية الجناة وضبطهم، وهم 3 عاطلين لهم سوابق جنائية، كما تم ضبط سيارة وبندقيتين آليتين و55 طلقة استخدمت في الحادث.

واعترف المتهم الأول بتنفيذ الجريمة انتقامًا من المجني عليهما، زاعمًا أنهما أساءا لسمعته وسمعة زوجته، فاستدرجهما بمساعدة شريكيه إلى منطقة نائية، حيث كبلهما وأطلق عليهما النار، ثم نقلهما إلى الصحراء.

تحفظت الأجهزة الأمنية على المتهمين والمضبوطات، وأمرت النيابة العامة بحبسهم على ذمة التحقيقات.