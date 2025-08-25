أسيوط - محمود عجمي:

قضت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الإثنين، بالإعدام شنقًا لمتهمَين، والسجن المؤبد لـ18 آخرين بينهم 13 غيابيًا، في واحدة من أكثر القضايا الدموية التي شهدتها قرية أبو الهدر التابعة لمركز ديروط، والتي راح ضحيتها 4 قتلى و6 مصابين في مشاجرة مسلحة اندلعت بسبب خلاف على أولوية المرور.

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمود وصفي، وعضوية المستشارين محمد أبو سداح نائب رئيس المحكمة، وخالد عثمان محمد، وأمانة سر سيد علي بكر وناصر فؤاد.

وتعود أحداث القضية رقم 34390 لسنة 2022 جنايات مركز ديروط، إلى تلقي الشرطة بلاغًا بوقوع مشاجرة دامية بين عائلتي "الصعايدة" و"العرب"، أسفرت عن مصرع كل من: جمال.ع.ع، وحيد.م.ع، أحمد.ع.ع، وشريفة.ف.ر، وإصابة ستة آخرين بطلقات نارية.

وكشفت التحريات أن الخلاف البسيط على أولوية المرور بالطريق الزراعي تصاعد إلى تبادل كثيف لإطلاق النار بين العائلتين، ما حوّل القرية لساحة حرب. وأسفرت جهود المباحث عن ضبط عدد من المتهمين، فيما لا يزال 13 آخرين هاربين.