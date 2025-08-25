أسيوط - محمود عجمي:

أعلنت مديرية التموين بمحافظة أسيوط، برئاسة خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين، اليوم الإثنين، عن غلق 12 مخبزًا بلديًا بعد ثبوت إنتاجهم خبزًا ناقص الوزن بأكثر من 20 جرامًا للرغيف الواحد، وذلك في عدد من مراكز المحافظة شملت الفتح، ديروط، منفلوط، أبنوب، والقوصية.

وأوضح وكيل الوزارة أن قرار الغلق جاء عقب اجتماع لجنة التظلمات بالمديرية، والتي راجعت المخالفات المثبتة بحق تلك المخابز، مؤكدًا أن الإجراءات تأتي في إطار تطبيق القانون وضمان جودة المنتج المقدم للمواطنين.

وفي السياق ذاته، أشار وكيل الوزارة إلى أنه تم تحرير 277 محضرًا متنوعًا بحق عدد من المخابز البلدية، تضمنت مخالفات نقص الوزن والمواصفات، وسوء النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية، والغلق بالأقفال الحديدية، والتوقف الجزئي، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، فضلاً عن عدم إصدار بون صرف للمواطنين.

وتأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بضرورة تكثيف الحملات التموينية بمختلف أنحاء المحافظة، للتأكد من مدى الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة للعمل التمويني.