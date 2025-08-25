"غرفة الإسكندرية" تستضيف سفير بيرو لبحث التعاون التجاري المشترك - صور

الإسكندرية - محمد البدري:

استضافت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، سفير جمهورية بيرو بالقاهرة، "ميجل اليمان أورتياجا"، اليوم الإثنين، في لقاء موسع لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وخلال اللقاء، أعرب سفير بيرو عن حماسه لتعزيز التعاون التجاري مع مصر، مؤكدًا أن مصر بالنسبة لبيرو ليست فقط سوقًا واعدة وواسعة، بل تمثل كذلك قوة مؤثرة على الساحة العالمية.

وأبدى اهتمامًا خاصًا بمجالات الأسمدة الزراعية المصرية، إلى جانب التعاون مع شركات البنية التحتية المتخصصة في تعمير الأراضي الزراعية وزراعتها.

كما أشار إلى ضرورة العمل على إيجاد حلول مشتركة لتسهيل الوصول من مصر إلى بيرو، موضحًا أن هذا الملف على رأس أولويات الحكومة في بيرو، في ظل سعيها لزيادة وارداتها من الأغذية الطازجة المصرية، مع التركيز على خفض التعريفات الجمركية وتكاليف النقل الجوي، بما يسهم في تنشيط حركة التبادل التجاري.

ويأتي اللقاء في إطار جهود تعزيز علاقات مصر الاقتصادية مع دول أمريكا اللاتينية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين مجتمع الأعمال في البلدين.

جاء ذلك بحضور نائبي رئيس الغرفة، أحمد حسن أحمد صقر، وأعضاء مجلس الإدارة الدكتور عمر الغميني، والدكتور ياسر المناويشي، والأستاذ أحمد الكاتب، أشرف أبو إسماعيل، بسنت قاسم، مستشار الغرفة للعلاقات الخارجية.