صاحب شركة توريدات.. من هو محمود ناصف حكم لقاء الزمالك وفاركو؟

كتب - إسلام عمار:

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وفاركو ضمن منافسات الأسبوع الرابع في منافسات دوري نايل.

ووفق ما أعلنته لجنة الحكام يدير اللقاء تحكيميًا الحكم محمود ناصف، حكمًا للساحة، ويعاونه شريف عبد الله، وهشام ربيع، حكمين للراية، وحكمًا رابعًا محمد عبد العزيز، وحكام تقنية الفيديو(var) محمود الدسوقي، ويعاونه وليد ناجي.

وحكم لقاء الزمالك ضد فاركو محمود ناصف، من أبناء قرية المنشأة الكبرى التابعة لمركز قلين في محافظة كفر الشيخ، حاصل على بكالوريوس تجارة، وصاحب شركة توريدات.

تعد تلك المباراة الثالثة له في إدارة المباريات منذ انطلاق دوري نايل موسم 2025 - 2026 فأسندت له لجنة الحكام إدارة مباراتي المقاولون العرب ضد نادي زد، وإنبي ضد دجلة.

وأسند له اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، إدارة مباراة الجزائر والمغرب، ضمن الجولة الأولى لبطولة شمال إفريقيا لمنتخبات الناشئين، وإدارة مباراة تونس وليبيا في نفس البطولة.