مصرع مدرس سقط عليه حائط داخل منزله في قنا

02:33 م الإثنين 25 أغسطس 2025

قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي مدرس مصرعه، جراء سقوط حائط عليه خلال عمله داخل منزله في تركيب سقف حوش من ستائر القش، في قرية الجبلاو، مركز قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بمصرع معلم سقط عليه جدار داخل منزله في قرية الجبلاو التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع أ.إ، يبلغ من العمر 43 عامًا، إثر سقوط حائط خلال تركيب سقف حوش في قرية الجبلاو مركز قنا.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

مصرع مدرس الأجهزة الأمنية مديرية أمن قنا
